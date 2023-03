Legende: Sieg zum Auftakt der World Marathon Majors Manuela Schär triumphiert in Japan. Keystone/RODRIGO REYES MARIN

Para-Sport: Schär und Hug gewinnen Tokio Marathon

Die Schweizer Rollstuhl-Athleten Manuela Schär und Marcel Hug haben den Marathon von Tokio gewonnen – beide stellten dabei einen neuen Streckenrekord auf. Die Krienserin Schär erreichte das Ziel nach 1:36:43 Stunden, der Nottwiler Hug senkte die Bestmarke auf 1:20:57 Stunden. Das Rennen in der japanischen Hauptstadt war die erste von sechs Stationen der World Marathon Majors.

Judo: Stump in Taschkent Dritter

Judoka Nils Stump (25) hat sich beim Grand-Slam-Turnier in Taschkent in Usbekistan mit vier Siegen und einer Niederlage auf Platz 3 klassiert. Zum dritten Mal hintereinander schaffte es der Schweizer in der Klasse bis 73 Kilo an einem Event dieser Grössenordnung aufs Podest. Zuletzt verbesserte sich Nils Stump in der Weltrangliste unter die besten 10; dank der Klassierung in Taschkent wird er weiter nach vorne rücken. Mit Daniel Eich in der Kategorie bis 100 Kilo schaffte ein zweiter Schweizer in Taschkent eine Spitzenplatzierung (5.).