Handball: Schelker mit Kreuzbandriss

Die Schweizer Nationalmannschaft muss an der EM in Deutschland auf Jonas Schelker verzichten. Der Spielmacher von Kriens-Luzern erlitt am Yellow Cup am Samstag gegen Argentinien einen Kreuzbandriss im linken Knie. Die nach dem Ausfall von Schelker feststehende 17-köpfige Schweizer Auswahl um Captain Nikola Portner fliegt am Montag nach Düsseldorf, wo am Mittwochabend das Eröffnungsspiel gegen den Gastgeber (20:45 Uhr) ansteht. Diese sowie die beiden anderen Vorrundenpartien gegen Frankreich und Nordmazedonien gibt es live bei SRF zu sehen.