Legende: Überzeugte an der EM Sarina Hitz. Keystone/EPA/Sebastian Borowski

Schiessen: Schweiz holt 2 Mal Gold

Die Schweizer Sportschützen-Teams haben zum Auftakt der EM in Osijek (CRO) gross aufgetrumpft. Sowohl die Frauen als auch die Männer sicherten sich in der nicht-olympischen 300-m-Disziplin im Liegendmatch die Goldmedaille. Anja Senti, Sarina Hitz und Silvia Guignard siegten mit 1773 Punkten vor den Equipen aus Estland (1762) und Polen (1750). Bei den Männern setzten sich Pascal Bachmann, Gilles Dufaux und Simon Maag mit 1783 Ringen vor Österreich (1779) und Schweden (1773) durch. In der Einzelwertung hingegen verpasste der Zürcher Bachmann als Vierter eine Medaille ganz knapp. Bei den Frauen belegten Senti und Hitz den 5. respektive 6. Platz.

Leichtathletik: Bronze an Para-WM

Die Rollstuhl-Leichtathletin Licia Mussinelli gewann bei der WM im japanischen Kobe die Bronzemedaille über 100 m in der Kategorie T54. Die 23-jährige Solothurnerin sicherte sich ihre erste Medaille bei einer Elite-Weltmeisterschaft.

Mussinelli holt WM-Bronze
Mussinelli: «Ich hätte es nicht besser machen können»