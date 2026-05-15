Legende: Zwangspause für Werner Schlegel. Keystone/GIAN EHRENZELLER

Schwingen: Schlegel fällt verletzt aus

Der Nordostschweizer Schwinger Werner Schlegel wird das Zürcher Kantonalfest am Sonntag in Mettmenstetten und den Glarner-Bündner Schwingertag am Pfingstmontag in Näfels nicht bestreiten können. Wie der Schlussgangteilnehmer des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Mollis am Freitag auf seinem Instagram-Kanal bekanntgab, zwingt ihn «eine muskuläre Blessur im Rippenbereich» zu einer zweiwöchigen Wettkampfpause.

Golf: Scheffler ex-aequo auf Platz 1

Der Weltranglistenerste und Vorjahressieger Scottie Scheffler liegt nach dem ersten Tag mit 67 Schlägen an der Spitze des Feldes der 108. PGA Championship im US-Bundesstaat Pennsylvania. Der Amerikaner ist zusammen mit sechs anderen Spielern ex-aequo im 1. Zwischenrang klassiert. Nicht zu ihnen zählt der Masters-Sieger Roy McIlroy. Der Weltranglisten-Zweite aus Nordirland rangiert nach einer schwachen 74er-Runde nur auf Platz 105.