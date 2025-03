Schlumpf überzeugt in New York – Fechter Hauri verliert Final

Legende: Starke Leistung Von Fabienne Schlumpf KEYSTONE/Jean-Christophe Bott/Archiv

Leichtathletik: Schlumpf starke 15.

Fabienne Schlumpf beendete den stark besetzten Halbmarathon in New York als sechstbeste Europäerin auf Platz 15. Mit 1:11:35 Stunden war die 34-jährige Zürcher Oberländerin auf dem welligen Kurs 46 Sekunden schneller als beim 8. Rang vor einem Jahr. Die Form stimmt also für die am 12./13. April stattfindenden Strassenlauf-Europameisterschaften in Brüssel, wo Schlumpf erneut über 21,1 km antreten wird. Ihr Schweizer Rekord im Halbmarathon steht seit vier Jahren bei 1:08:27 Stunden.

Fechten: Hauri erst im Final gestoppt

Dem Schweizer Degenfechter Ian Hauri ist am Grand Prix in Budapest ein Exploit gelungen. Der 22-jährige Genfer musste sich erst im Final dem Japaner Masaru Yamada geschlagen geben. Gegen Yamada, 2020 mit Japan Olympiasieger im Teamwettbewerb, verlor er nach einer 7:5-Führung 10:15. Der 30-jährige Asiate hatte schon 2020 am Grand Prix in Budapest triumphiert. Im Weltcup ist Hauris beste Klassierung ein 15. Rang. Allerdings machte er im vergangenen Jahr auf sich aufmerksam, als er an der Heim-EM in Basel überraschend die Bronzemedaille holte.