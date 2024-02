Legende: Reitet auf Rang 4 Barbara Schnieper (Archiv-Bild). IMAGO / ThomasReiner.pro

Barbara Schnieper überzeugt mit Platz 4

Barbara Schnieper im Sattel von Canice gelang bei dem mit 308'000 Euro dotierten Grand Prix des CSIO in Abu Dhabi mit Platz 4 eine starke Leistung. Die Solothurnerin begnügte sich im Stechen mit einem Sicherheitsritt. Diese Taktik trug ihr beim Sieg des Deutschen David Will mit Zinedream immerhin 30'000 Euro ein. In den Vereinigten Arabischen Emiraten erfolgt an diesem Wochenende der Auftakt zur lukrativen League of Nations. Am Sonntag steht der Nationenpreis im Programm. Die besten zehn Nationalmannschaften treten gegeneinander an. Die Schweizer Equipe reiste an die erste von fünf Stationen, darunter St. Gallen, ohne Martin Fuchs und Steve Guerdat an.