Volleyball: Schönenwerd fehlt noch ein Sieg

Volley Schönenwerd fehlt noch ein Sieg zur Titelverteidigung. Die Solothurner schlugen Volley Amriswil in Spiel 3 vor heimischem Anhang mit 3:2 und gehen in der Finalserie mit 2:1 in Führung. Der Start in die Partie war dem Meister des Vorjahres noch komplett misslungen. Die Gäste aus Amriswil führten mit 2:0 nach Sätzen und schnupperten am Break. Mit der Niederlage vor Augen drehte das Heimteam aber auf. Angeführt vom überragenden Mahela Indeewara zog Schönenwerd den Kopf aus der Schlinge und glich die Partie trotz zwischenzeitlichem 14:19-Rückstand in Satz 4 wieder aus. Im 5. Durchgang verwertete das Team den ersten Matchball und sicherte sich den 23:25, 14:25, 25:21, 30:28, 15:12-Sieg. Spiel 4 des Finals findet am Donnerstag in Amriswil statt (ab 19:20 Uhr live auf SRF zwei).

00:55 Video Schönenwerd verwertet den ersten Matchball Aus Sport-Clip vom 20.04.2024. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.

Curling: Optimaler Start für Mixed-Duo

Den Schweizer Curlern ist der Start in die Mixed-Doppel-WM im schwedischen Östersund geglückt. Briar und Yannick Schwaller gewannen am Samstag beide Partien. Die Schweizer Meister begannen mit einem 8:4-Erfolg gegen Frankreich, danach besiegten sie Italien mit dem gleichen Ergebnis. Für Italien spielt Stefania Constantini, die 2022 in Peking mit einem anderen Partner überraschend Olympiasiegerin wurde. Gegen die Aussenseiter aus Frankreich setzte sich das Schweizer Tandem mit 6:1 Steinen in der zweiten Spielhälfte durch. Die Franzosen gaben nach sieben von acht Ends auf. In ihrem einzigen Spiel vom Sonntag treffen Schwaller/Schwaller auf das ebenfalls ungeschlagene deutsche Team.