Schiessen: Schweizerinnen überzeugen an EM

Die Schweizer Schützinnen trumpfen an der EM in Osijek zum Auftakt der olympischen Disziplinen gross auf. Im Dreistellungsmatch mit dem Gewehr über 50 Meter holte sich Chiara Leone Gold und einen Quotenplatz für die Sommerspiele in Paris. Neben der bald 26-jährigen Aargauerin stieg auch Emely Jäggi aufs Podest. Die zehn Jahre jüngere Solothurnerin sicherte sich hinter der Polin Julia Piotrowska Bronze. In der Team-Wertung gewannen Leone und Jäggi zusammen mit Nina Christen, der Olympiasiegerin von 2021, vor Norwegen und Polen die Goldmedaille. Die Schweizer Männer konnten nicht mit ihren Landsfrauen mithalten. Christoph Dürr, Jan Lochbihler und Sandro Greuter verpassten als 28., 38. respektive 50. der Qualifikation den Final der besten acht deutlich.

Volleyball: Neuer Klub für Storck

Die Schweizer Internationale Maja Storck wechselt innerhalb der höchsten italienischen Volleyball-Liga erneut den Klub. Die 25-jährige Baslerin zieht nach einem Jahr bei Pinerolo zu Vallefoglia weiter. In ihrer ersten Saison in Italien hat die Diagonalangreiferin für Chieri gespielt.