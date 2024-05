Legende: Soll erneut Schauplatz der Ruder-WM werden Der Rotsee. Keystone / PHILIPP SCHMIDLI

Rudern: WM 2027 in der Schweiz?

26 Jahre nach der letzten Austragung soll die Ruder-WM 2027 wieder in der Schweiz durchgeführt werden. Erneut sollen die Wettkämpfe auf dem Rotsee stattfinden. In einer gemeinsamen Mitteilung erklären der Verband Swiss Rowing sowie die «Lucerne Regatta Association», dass man bestens vorbereitet für die Durchführung des nächsten Grossanlasses sei. In Luzern finden seit über 120 Jahren internationale Ruderregatten statt, schon viermal wurden auf dem Rotsee Weltmeisterschaften ausgetragen. Nach 1962, 1974, 1982 und 2001 soll 2027 erstmals eine WM in der Schweiz mit allen Regel- und Para-Kategorien durchgeführt werden. Die Bewerbung wird im Juni an den Weltverband übergeben, dessen Delegierte im November über den WM-Austragungsort entscheiden.