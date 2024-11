Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Abklatschen in Baku Die Schweizer Basketballer können weiterfeiern. SRF

Basketball: Schweiz bezwingt auch Aserbaidschan

Die Schweizer Basketball-Nationalmannschaft bleibt in der ersten Phase der Vorqualifikation für die WM 2027 auf Kurs. Sie gewann auswärts gegen Aserbaidschan 85:55. Die Schweizer verschliefen den Start und lagen nach knapp drei Minuten 0:11 zurück. In der Folge drehte das Team von Trainer Ilias Papatheodorou auf und holte den 4. Sieg im 4. Spiel am Ende souverän. Für die nächste Phase qualifizieren sich die drei Gruppensieger und der beste Gruppenzweite. Die Entscheidung fällt im Februar.