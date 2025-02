Basketball: Männer-Nati mit 5. Sieg im 5. Spiel

Die Schweizer Basketballer sind vorzeitig in die 2. Phase der Vorqualifikation zur WM 2027 eingezogen. Beim 85:54 in Freiburg gegen Irland feierte die Nati im 5. Spiel den 5. Sieg. Damit ist sie im letzten Spiel am Sonntag im Kosovo (ab 19:30 Uhr live bei SRF) nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen. Mann des Spiels bei den überlegenen Schweizern, die zur Pause schon mit 48:31 in Führung gelegen hatten, war Griechenland-Söldner Selim Fofana. Der Guard aus Genf kam auf 17 Punkte und 10 Assists. Topskorer war jedoch Boris Mbala von den Lions de Genève mit 19 Zählern. Bei ihren 5 Siegen skorte die Schweiz im Schnitt 27 Zähler mehr pro Spiel als ihre Kontrahenten. Die 2. Phase der Vorqualifikation beginnt am 11. August 2025. Die kommende WM findet vom 27. August bis 12. September in Katar statt.

Basketball: Saison für Wembanyama wohl gelaufen

Basketball-Supertalent Victor Wembanyama fällt voraussichtlich für den Rest der laufenden NBA-Saison aus. Wie sein Klub San Antonio Spurs am Donnerstag mitteilte, plage den Franzosen «eine tiefe Venenthrombose in seiner rechten Schulter». Am vergangenen Wochenende hatte der 21-Jährige noch am All-Star-Weekend in San Francisco teilgenommen. Das Blutgerinnsel sei unmittelbar nach Wembanyamas Rückkehr nach San Antonio diagnostiziert worden, hiess es in der Mitteilung der Spurs. In der Saison 2024/25 kam Wembanyama in 46 Spielen im Durchschnitt auf 24,3 Punkte und 11 Rebounds.