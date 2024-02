Basketball: Schweizer reagieren nach Fehlstart

Die Schweizer Basketball-Nationalmannschaft ist in Freiburg mit einem 72:53-Pflichtsieg gegen Aserbaidschan in die lange Qualifikation für die WM 2027 gestartet. Als Nummer 63 der Weltrangliste beginnt der Weg an die WM 2027 für die Schweizer bereits 3 Jahre davor mit einer Vor-Qualifikation. Zum Auftakt gab es nach einem Fehlstart – 10:20 nach dem 1. Viertel – einen letztlich ungefährdeten Sieg. Der Bayreuth-Legionär Selim Fofana zeichnete sich mit 19 Punkten als bester Skorer aus. Das Team von Nationaltrainer Ilias Papatheodorou ist in der Vierergruppe das auf dem Papier stärkste Team. Am Sonntag geht es in Dublin gegen Irland, das zum Auftakt im Kosovo verlor, weiter (ab 15:50 Uhr im Livestream).