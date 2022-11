Schweizer Basketballer verkaufen ihre Haut in Polen teuer

Basketball: Schweiz muss sich Polen beugen

Die Schweiz verliert im dritten Spiel der EM-Vorqualifikation zum zweiten Mal. Auswärts in Polen hielt die Nati zwar lange mit dem Favoriten mit, verlor aber am Ende trotzdem klar mit 64:79. Bester Skorer des Schweizer Teams war Roberto Kovac mit 16 Punkten. Um für die endgültige EM-Qualifikation zugelassen zu werden, müsste die Schweiz die Vierergruppe mit Kroatien, Polen und Österreich gewinnen. Aktuell liegt die Schweiz auf dem 3. Rang. Weiter geht's am Sonntag mit dem Auswärtsspiel gegen Österreich (ab 16:55 Uhr im Stream bei SRF).

00:11 Video Solca trifft per Dreier Aus Sport-Clip vom 10.11.2022. abspielen. Laufzeit 11 Sekunden.

BMX: Ducarroz im WM-Final

Olympiamedaillengewinnerin Nikita Ducarroz hat sich an den BMX Freestyle-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi als Fünfte der Qualifikation die Finalteilnahme gesichert. Die im US-Bundesstaat North Carolina lebende Genferin zeigte zwei solide Läufe, die Differenz zur Spitze ist gering. Die Medaillen werden am Sonntag vergeben, erste Anwärterinnen auf Gold sind Titelhalterin Hannah Roberts (USA) und Olympiasiegerin Charlotte Worthington (GBR).