Legende: Verpassten nach dem Exploit die Bestätigung Die Schweizer U19-Basketballer um Andrej Raivojevic (l.) und Andrin Njock. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Basketball: Nach dem Exploit ist im Viertelfinal Schluss

Das U19-Nationalteam der Basketballer hat den Viertelfinal an der Heim-WM in Lausanne gegen Neuseeland mit 70:84 verloren. Kurz vor Spielhälfte hatte die Schweiz noch mit 10 Punkten Vorsprung geführt, doch dank einem 29:12 im 3. Viertel drehten die Neuseeländer den Spiess um. Im Achtelfinal hatten die Lokalmatadoren noch Frankreich sensationell mit 86:79 nach Verlängerung eliminiert. Nun spielt das Team von Trainer Ivan Rudez am Wochenende mit Israel, Australien und Kanada um die Ränge 5 bis 8. Im Halbfinal stehen neben Neuseeland auch Slowenien, Deutschland und die USA.

Mountainbike: Schweizer Meistertitel für Frei und Schätti

Im Short Track setzten sich an den Schweizer Meisterschaften in Savognin Sina Frei und Luca Schätti durch. Die Olympia-Silber-Gewinnerin triumphierte im Schlusssprint vor Ronja Blöchlinger. Titelverteidigerin Nicole Koller musste sich mit Bronze begnügen. Bei den Männern siegte der 25-jährige Urner Schätti knapp vor Fabio Püntener, Rang 3 ging an Timon Rüegg. Nicht am Start standen Alessandra Keller, Filippo Colombo, Mathias Flückiger, Lars Forster und Nino Schurter.