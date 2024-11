Basketball: 3. Sieg im 3. Spiel für die Schweizer

Probleme bekundeten die Schweizer Basketballer nur vor dem ersten Ball-Einwurf: Aufgrund des plötzlichen Wintereinbruchs verspätete sich die Ankunft der Gastgeber in Gümligen, so dass der Auftakt der WM-Quali-Partie gegen den Kosovo um 45 Minuten nach hinten verschoben werden musste. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Startviertel (14:12), ehe die Schweiz im 2. Abschnitt auf 36:18 davonzog. Von diesem Polster profitierte die Schweizer Auswahl bis zum Schluss. Nach einem abermals dominanten Schlussviertel wies die Anzeigetafel ein 75:43 aus. Damit steht die Schweiz nach 3 Spielen bei 3 sehr klaren Siegen und ist auf bestem Weg, die Vierergruppe auf dem 1. Platz abzuschliessen. Damit würde man in die 2. Qualifikationsphase vorstossen. Die nächste Partie ist am Sonntag das Auswärtsspiel in Aserbaidschan (zu sehen am Sonntag um 11:00 Uhr im SRF-Livestream).