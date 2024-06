Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Mussten bereits im Achtelfinal die Segel streichen Joana Mäder (links) und Anouk Vergé-Dépré (Archivbild) . Keystone/Christian Bruna

Beachvolleyball: Schweizer Duos ausgeschieden

Beim Turnier der zweithöchsten Kategorie in Stare Jablonki (POL) konnte keines der beiden Schweizer Beachvolleyball-Duos, das noch um einen Platz an den Olympischen Spielen kämpfen, entscheidend punkten. Sowohl Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder als auch Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré überstanden zwar die Gruppenspiele, scheiterten dann jedoch in den Achtelfinals. Die beiden liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz hinter den zweifachen Europameisterinnen Tanja Hüberli/Nina Brunner. Jedem Land stehen maximal zwei Olympiaplätze zu.