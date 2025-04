Legende: In Aktion Sven Michel und Alina Pätz. Keystone/Martial Trezzini

Curling: Michel/Pätz neu mit negativer Bilanz

Das Schweizer Duo Sven Michel und Alina Pätz hat an der Curling-Mixed-WM im kanadischen Fredericton die nächste Niederlage kassiert. Gegen die USA setzte es ein 5:9 ab. Nach 6 Ends führte die Schweiz noch 5:4, mit einem Schlusssprint setzte sich das US-Duo in den letzten 2 Ends noch ab. Mit 2 Siegen aus nun 5 Spielen ist die Schweiz in den verbleibenden 4 Round-Robin-Spielen gefordert. Aus den 2 Zehnergruppen gelangen je 3 Teams in die Viertelfinals oder direkt in die Halbfinals. Weiter geht es für Michel/Pätz in der Nacht auf Mittwoch gegen das noch sieglose Spanien.

Wasserspringen: Kranke Heimberg verpasst Super Final

Michelle Heimberg muss aus gesundheitlichen Gründen auf eine Teilnahme beim Weltcupfinale vom 2. bis 4. Mai verzichten. Die beste Schweizer Wasserspringerin erhielt krankheitsbedingt ein Flugverbot und wird daher nicht nach China reisen können, teilt Swiss Aquatics mit. Die 24-Jährige wird sich nun auf das Saisonhighlight, die Europameisterschaften in Antalya (ab 22. Mai), vorbereiten.