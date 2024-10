Handball: 2. Sieg für Schweizerinnen

Die Schweizer Handballerinnen haben auch das zweite Testspiel im Rahmen des Länderturniers im rumänischen Cluj gewonnen. Nach dem deutlichen Sieg gegen die Türkei am Freitag (37:26) schlug das Team von Nationaltrainer Knut Ove Joa die Gastgeberinnen aus Rumänien 36:27. Die Schweiz bereitet sich auf die Heim-EM in Basel (28. November bis 15. Dezember) vor und bestreitet deshalb 3 Partien innert 3 Tagen. Zum Abschluss dieses Länderturniers spielen die Schweizerinnen am Sonntag gegen Nordmazedonien. Die EM findet in der Schweiz sowie in Ungarn und Österreich statt.