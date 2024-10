Legende: Mit der Nati auf Kurs Rückraum-Spielerin Malin Altherr. Keystone/Ennio Leanza

Handball: Schweiz bezwingt die Türkinnen

Die Schweizer Handballerinnen befinden sich auf der Zielgerade Richtung Heim-EM in Basel (28. November bis 15. Dezember), im rumänischen Cluj bestreiten sie aktuell ein Turnier mit drei Spielen innerhalb von drei Tagen. Das erste gewann das Team von Nationalcoach Knut Ove Joa gegen die Türkei deutlich mit 37:26 (16:14). Wie die Türkei sind auch die nächsten Schweizer Gegner, Rumänien am Samstag und Nordmazedonien am Sonntag, für die EM qualifiziert. Diese findet in der Schweiz sowie in Ungarn und Österreich statt.

Schwimmen: Bollin in Südkorea Dritter

Beim Kurzbahn-Weltcup im südkoreanischen Incheon hat es Thierry Bollin vom Schwimmklub Bern auf das Podest geschafft. Im Final über 50 m Rücken wurde er in 23,20 Sekunden nur vom Südafrikaner Pieter Coetze (22,80) und vom Australier Isaac Cooper (23,10) geschlagen. Vor einer Woche in Schanghai hatte Bollin den Schweizer Rekord auf 23,09 Sekunden verbessert. Am Donnerstag hatte mit Noè Ponti ein anderer Schweizer in Incheon mit zwei Siegen geglänzt.