Legende: Zeigte einen starken Auftritt Daphne Gautschi (Archiv). Freshfocus/Marc Schumacher

Handball: Schweizerinnen siegen erneut

Das Schweizer Frauen-Nationalteam hat bei der Carpati Trophy im rumänischen Cluj den 3. Sieg im 3. Spiel gefeiert. Das Team von Knut Ove Joa setzte sich zum Abschluss gegen Nordmazedonien mit 27:22 durch. Daphne Gautschi brillierte dabei mit 8 Toren. Damit überzeugten die Schweizerinnen vor der Heim-EM in Basel (ab 28. November) mit lauter Siegen gegen drei andere EM-Teilnehmerinnen (Türkei und Rumänien). Je nach Ausgang des Abendspiels zwischen Brasilien und Rumänien könnte die Schweiz gar den Turniersieg bejubeln.

00:47 Video Archiv: Schweizerinnen bezwingen Gastgeber Rumänien Aus Sport-Clip vom 26.10.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Reiten: Guerdat Dritter in Helsinki

Steve Guerdat belegte beim Weltcupspringen in Helsinki den 3. Platz. Der Olympiasieger von 2012 musste sich im Sattel von Is-Minka nur dem britischen Sieger Robert Whitaker und dem Franzosen Kevin Staut geschlagen geben. Im Stechen, für welches sich zwölf Reiter qualifizierten, blieb Guerdat in 37,56 Sekunden fehlerfrei. Whitaker absolvierte den Parcours in 36,84 Sekunden, Staut in 37,11 Sekunden.

Eiskunstlauf: Repond in Halifax Vierte

Die 18-jährige Basler Eiskunstläuferin Kimmy Repond hat beim Skate Canada in Halifax das Podium als Vierte nur um 0,3 Wertungspunkte verpasst. Nach dem Kurzprogramm hatte die Schweizerin noch den 3. Platz belegt. In der Kür fiel die Schweizerin trotz einer starken Performance auf Platz 4 zurück – hinter 3 Japanerinnen, die von Kaori Sakamoto angeführt wurden, der Weltmeisterin von 2022, 2023 und 2024. Dennoch darf Repond, die EM-Dritte von 2023 und WM-Fünfte dieses Jahres, mit ihrer Leistung zufrieden sein. Die letzte Schweizerin, die es an einem Grand Prix unter die ersten 3 schaffte, war Sarah Meier vor 17 Jahren.

Legende: Fiel in der Kür noch einen Platz zurück Kimmy Repond. Keystone/AP/Darren Calabrese

Curling: Team Tirinzoni und Team Schwaller an die EM

Die Curling-Equipen vom CC Aarau mit Skip Silvana Tirinzoni und vom CC Genève mit Skip Yannick Schwaller qualifizieren sich in Arlesheim für die Europameisterschaften vom November in Lohja, Finnland. Das Frauenteam aus Aarau setzte sich gegen die Grasshoppers (Skip Xenia Schwaller) mit 4:0 Siegen durch. Genf besiegte Bern Zähringer (Skip Michael Brunner) mit 4:1 Siegen.