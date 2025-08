Legende: Darf sich Europameisterin nennen Anja Senti. Jürgen Heise

Schiessen: Haufenweise Schweizer Medaillen

In der nicht-olympischen Disziplin Gewehr 300 m trumpfte die Schweizer Equipe am Nationalfeiertag an der Schiess-EM in Châteauroux in Frankreich mit vier Medaillen gross auf. In der Liegend-Position holte Anja Senti vor ihrer Teamkollegin Marta Szabo Gold. Zusammen mit Sarina Hitz, die in der Einzelwertung Platz 6 belegte, siegte das Trio auch in der Team-Wertung. Gilles Dufaux, Sandro Greuter und Pascal Bachmann verfehlten in der Einzel-Konkurrenz liegend der Männer zwar die Medaillen, die Addition der Resultate reichte aber zu Team-Gold.