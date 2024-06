Orientierungslauf: Schweizerinnen glänzen in Genua

Simona Aebersold hat beim OL-Einzelsprint in Genua ihren ersten Weltcup-Saisonsieg gefeiert. Die Bernerin setzte sich 28 Sekunden vor ihrer Landsfrau Natalia Gemperle durch. Schon eine Woche zuvor in Olten hatte das Duo einen Doppelsieg bejubelt – allerdings mit dem besseren Ende für Gemperle. «Hier in Genua war es ein sehr spezieller Sprint mit viel Waldanteil», freute sich Aebersold, deren zeitliche Investition in eine wohlüberlegte Routenwahl sich letztlich bewährte. Die Schweizer Männer verpassten die Podestplätze knapp. Florian Attinger und Tino Polsini belegten die Ränge 4 und 5. Den Tagessieg holte sich Aebersolds Lebensgefährte Kasper Fosser (NOR).

00:57 Video Aebersold: «Habe mir viel Zeit für die Routenwahl genommen» Aus Sport-Clip vom 01.06.2024. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Beachvolleyball: Schweizer Duos ausgeschieden

Beim Turnier der zweithöchsten Kategorie in Stare Jablonki (POL) konnte keines der beiden Schweizer Beachvolleyball-Duos, die noch um ein Olympia-Ticket kämpfen, entscheidend punkten. Sowohl Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder als auch Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré überstanden zwar die Gruppenspiele, scheiterten dann jedoch in den Achtelfinals. Die beiden liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz hinter den zweifachen Europameisterinnen Tanja Hüberli/Nina Brunner. Jedem Land stehen maximal zwei Olympiaplätze zu.