Legende: Verpasste mit der Staffel das Podest Joey Hadorn. Keystone/Gian Ehrenzeller

Orientierungslauf: Staffeln ohne Podestplatz

Die Schweizer Teams verpassten in den Staffel-Rennen im finnischen Kuopio zum Abschluss der Weltcup-Saison die Podestplätze. Jonas Egger, Fabian Aebersold und Joey Hadorn klassierten sich auf Platz 5. Das erste Team mit Daniel und Martin Hubmann und Matthias Kyburz kam nicht über Rang 12 hinaus. Schweden II siegte vor Norwegen und Finnland. In dem von den Schwedinnen deutlich dominierten Wettkampf der Frauen belegte das Trio mit Paula Gross, Ines Berger und Gesamtweltcup-Siegerin Simona Aebersold Platz 4. Die Finninnen, die sich hinter Norwegen Rang 3 sicherten, waren 44 Sekunden schneller. Natalia Gemperle musste krankheitshalber passen. In der Weltcup-Teamwertung, in die die Resultate der Männer und der Frauen einfliessen, belegte die Schweiz hinter Schweden und Norwegen Platz 3.

Segeln: Team Britannia und Luna Rossa weiter

Im Final des Louis Vuitton Cup, der Qualifikation für den America's Cup, steht es zwischen dem Team Britannia und Luna Rossa nach dem dritten Renntag 2:2. Am Sonntag gingen die Briten in Führung, als die Italiener in der ersten Regatta noch vor dem Start disqualifiziert wurden. Im zweiten Rennen war dann die Luna Rossa vier Sekunden schneller. Weiter geht es in dem im Best-13-Modus ausgetragenen Duell um die Teilnahme am America's Cup mit Titelverteidiger New Zealand am Montag.

Motorrad: Seewer mit 5. Podestplatz

Der Zürcher Motocross-Fahrer Jeremy Seewer hat beim WM-Finale in Spanien die Plätze 3 und 5 belegt. Dank insgesamt fünf Podestplätzen beendete der 30-Jährige aus Bülach die Gesamtwertung auf dem 4. Rang. Der Spanier Jorge Prado wurde erstmals Weltmeister. Im nächsten Jahr wird Seewer von Kawasaki zu Ducati wechseln. Die italienische Marke, die in der MotoGP nach Belieben dominiert, steigt neu auch im Motocross ein.