Legende: Überzeugte mit 2 fehlerfreien Umgängen Janika Sprunger. imago images/ThomasReiner.pro

Reiten: Schweiz mit Platz 5 in League of Nations

Das Schweizer Team mit Elian Baumann, Janika Sprunger, Barbara Schnieper und Pius Schwizer eröffnete in Abu Dhabi die neu geschaffene League of Nations mit einem 5. Rang. Die Schweiz kassierte 24 Strafpunkte. Sieger Deutschland wies 8 Zähler auf. Das Team aus Irland wurde mit 12 Strafpunkten Zweiter, auf Platz 3 folgte das Team Schweden (20). Wegen des gedrängten Kalenders im Olympiajahr entsandten nicht alle Nationen die besten Reiter. Auch Martin Fuchs und Steve Guerdat traten die Reise nach Abu Dhabi nicht an.

01:34 Video Archiv: Sprunger in Basel auf dem Podest Aus Sport-Clip vom 14.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden.

Rad BMX: Butti knapp am 1. Sieg vorbei

Cédric Butti hat seinen ersten Sieg im BMX-Racing-Weltcup knapp verpasst. Der 24-jährige Thurgauer musste sich beim Saisonauftakt in Rotorua in Neuseeland im 2. Rennen bloss dem Franzosen Joris Daudet geschlagen geben. Am Vortag war der ehemalige Junioren-Weltmeister unmittelbar hinter Landsmann Simon Marquart 4. geworden. Bei den Frauen erreichte die erst 20-jährige Genferin Thalya Burford zum ersten Mal im Weltcup den Final, den sie als 8. beendete. Die nominell stärkste Schweizerin Zoé Claessens scheiterte wie am Samstag, als sie gestürzt war, im Halbfinal.