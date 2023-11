Legende: Wird in Rumänien um die Medaillen schwimmen Antonio Djakovic. KEYSTONE/Patrick B. Kraemer

Schwimmen: Sextett für EM selektioniert

Der Schwimmverband Swiss Aquatics hat eine Athletin und fünf Athleten für die Kurzbahn-EM vom 5. bis 10. Dezember in Bukarest selektioniert. Julia Ullmann (18), Antonio Djakovic (21), Gian-Luca Gartmann (20), Thierry Bollin (23), Noè Ponti (22) und Marius Toscan (21) werden in Rumänien an den Start gehen. Roman Mityukov, Jérémy Desplanches, Nina Kost und Lisa Mamié, welche die Limiten ebenfalls erfüllt haben, verzichten auf die Kurzbahn-EM zu Gunsten der Vorbereitung auf die WM in Doha im Februar und der Sommerspiele 2024 in Paris.