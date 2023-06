Legende: Hat Grund zum Jubeln Martin Fuchs. KEYSTONE / DPA / Uwe Anspach

Reiten: Schweiz gewinnt Nationenpreis

Die Schweiz hat beim CHIO in Aachen zum ersten Mal seit 2002 den Nationenpreis gewonnen. Die Equipe um Olympiasieger Steve Guerdat setzte sich nach zwei Umgängen vor Grossbritannien und Belgien durch. Vom Schweizer Quartett blieben sowohl Guerdat auf «Venard de Cerisy» als auch Martin Fuchs auf «Commissar Pezi» zweimal fehlerfrei. Edouard Schmitz mit «Quno» und Nicklaus Schurtenberger mit «C-Steffra» hatten je ein Streichergebnis. Mit nur vier Strafpunkten entschieden die Schweizer den mit einer Million Euro dotierten Wettbewerb vor 40'000 Zuschauerinnen und Zuschauer noch vor einem möglichen Stechen.

Schwingen: Duelle erster Güte am Innerschweizer Fest

Das Innerschweizer Teilverbandsfest in Dagmersellen vom Sonntag ist das bislang am besten besetzte Schwingfest 2023. Zum Auftakt treffen vier Dominatoren der Saison direkt aufeinander. Schwingerkönig Joel Wicki wird sich mit dem Nordostschweizer Gast Damian Ott messen. Wicki gewann heuer vier der fünf Feste, an denen er teilgenommen hatte, während Ott an deren zwei triumphierte. Beim zweiten Spitzenduell greift der Berner Gast Fabian Staudenmann – er siegte heuer an fünf von fünf Kranzfesten, zuletzt am Berner Kantonalen – mit dem zweiten Innerschweizer Trumpf Pirmin Reichmuth zusammen, dem Sieger des Ob- und Nidwaldner Fests.