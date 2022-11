Kunstturnen: Fatta/Moldauer gewinnen Swiss Cup

Das US-amerikanische Duo Addison Fatta/Yul Moldauer hat den 39. Swiss Cup im Zürcher Hallenstadion vor Italien und der Türkei gewonnen. Die beiden Schweizer Teams spielten eine kleine Nebenrolle. Sowohl Lena Bickel und Noe Seifert als auch Anina Wildi und Taha Serhani schieden bereits in der 1. Runde aus und belegten somit die letzten zwei Plätze unter den zehn Duos. Bei der Premiere am Swiss Cup vor einem Jahr hatten Bickel/Seifert überraschend die Halbfinals erreicht und Rang 4 belegt. Für die höchste Punktzahl des Tages war der Türke Adem Asil verantwortlich; der Weltmeister an den Ringen erzielte am Sprung 15,125 Punkte.