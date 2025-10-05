 Zum Inhalt springen

Weitere Sport-News Schweizer Volleyballer an der EM zunächst in Rumänien

05.10.2025, 11:07

Volleyballspiel mit Spieler in blauen und roten Trikots beim Sprung.
Legende: Ihr EM-Abenteuer startet unter anderem gegen Deutschland Die Schweizer Volleyball-Nati, hier in der Qualifikation gegen Schweden. Keystone/Christian Merz

Volleyball: Schweiz startet in Rumänien

Die Volleyball-EM 2026 wird für das Schweizer Nationalteam der Männer in Rumänien beginnen. Dies ergab die Auslosung in Bari, bei der die Schweiz der Gruppe D zugeordnet wurde. In dieser trifft die Mannschaft von Trainer Juan Manuel Serramalera auf Gastgeber Rumänien sowie auf Frankreich, Deutschland, Lettland und die Türkei. Um in die K.-o.-Phase einzuziehen, muss die Schweiz die Gruppe mindestens auf Rang 4 abschliessen. Die EM findet vom 9. bis 26. September 2026 in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien statt. 24 Teams kämpfen um den Titel.

