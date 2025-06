Legende: Jubeln über den 3. Sieg in Serie Die Schweizer Volleyballerinnen. Keystone/Manuel Geisser

Volleyball: Schweizerinnen mit deutlichem Sieg

Die Schweizer Volleyballerinnen gewannen in Schönenwerd das Testspiel gegen Island diskussionslos 3:0 (25:10, 25:14, 25:16). Der Equipe der Trainerin Lauren Bertolacci gelang der dritte Sieg in Folge im Rahmen der European Silver League, die als Vorbereitung für den zweiten Teil der EM-Qualifikation dient. Am Sonntag empfangen die Schweizerinnen ebenfalls in Schönenwerd Israel.

Reiten: Nur Guerdat überzeugt

Steve Guerdat kam beim Nationenpreis in La Baule zweimal fehlerfrei durch. Die Blankoritte des Europameisters auf Sitte konnte die Schweizer Equipe aber nicht in ein Spitzenresultat ummünzen. Martin Fuchs (Upgrade), Jason Smith (Picobello) und Adrian Schmid (Chicharito), der immerhin einmal ohne Abwurf durchkam, überzeugten nicht restlos. 17 Strafpunkte trotz zwei Streichresultaten reichten für Platz 6. Die Iren siegten ohne einen einzigen Fehler.