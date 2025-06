Legende: Starke Kampagne Die Schweizer Nationalspielerinnen bejubeln einen Punktgewinn. CEV

Volleyball: Erfolg für Nationalteam

Die Schweizer Volleyballerinnen haben in Schönenwerd die European Silver League gewonnen. Mit einem 3:0-Erfolg im Final-Rückspiel gegen Lettland machten sie die 2:3-Niederlage aus dem Hinspiel wett. Der Triumph und der damit verbundene Aufstieg in die Golden League sind verdient. Die Equipe von Trainerin Lauren Bertolacci gewann sieben ihrer acht Spiele. Das grosse Ziel bleibt jedoch die Teilnahme an der EM-Endrunde 2026. Dafür benötigen die Schweizerinnen in den letzten Qualispielen gegen Finnland (2.8.) und in Deutschland (6.8.) mindestens einen Sieg.

Beachvolleyball: Premiere für Krattiger/Dillier

Die Schweizer Beachvolleyballer Marco Krattiger und Leo Dillier haben ihren ersten gemeinsamen Turniersieg auf der Pro Tour gefeiert. Das Schweizer Duo gewann das Challenge-Turnier in Polen mit einem 25:23, 16:21, 16:14-Sieg im Final gegen die Einheimischen Bartosz Losiak/Michal Bryl. Den Einzug in den Final, ihren zweiten auf der zweithöchsten Stufe der Pro Tour nach den Elite16-Turnieren, schafften Krattiger/Dillier kampflos gegen die schwedischen Olympiasieger von Paris David Ahman/Jonatan Hellvig.