Legende: Starker Auftritt Von Thierry Bollin. Keystone/Martin Meissner

Schwimmen: Rekorde durch Bollin und Ponti

Die Schweizer Schwimmer überzeugen am Weltcup in Schanghai im 25-m-Becken weiter. Thierry Bollin absolvierte den Vorlauf über 50 m Rücken in 23,09 Sekunden und verbesserte damit seinen eigenen Schweizer Rekord um eine Hundertstelsekunde. Im Final schlug der Berner als 6. an (23,44). Noè Ponti, der bereits am Freitag zweimal Rekord geschwommen war, stellte auch über 200 m Lagen eine neue nationale Bestmarke auf. Seine 1:51,78 Minuten reichten zu Rang 3.

Curling: Mixed-Team holt WM-Bronze

Das Schweizer Team hat an der Curling-Mixed-WM in Aberdeen die Bronzemedaille gewonnen. Die von der Wüest-Familie gebildete Equipe aus Wallisellen gewann den kleinen Final gegen Spanien mit 4:2, nachdem sie zuvor gegen Titelverteidiger Schweden im Halbfinal mit 4:6 den Kürzeren gezogen hatte. Das Team besteht aus Skip Nora Wüest, ihrem Lebenspartner Yves Wagenseil, Noras Vater Dieter Wüest und ihrer Schwester Marion.