Legende: Hat ihre Zusatzchance genutzt Lisa Mamié. Keystone/Patrick B. Krämerf

Schwimmen: Mamié an der WM dabei

Lisa Mamié wird an den Weltmeisterschaften in Singapur (27. Juli bis 3. August) teilnehmen. Die Zürcherin bestätigte ihr Ticket am Donnerstag beim Sette Colli Meeting in Rom. Die Europameisterin von 2022 über 200 m Brust erzielte am Donnerstag in den Vorläufen des Meetings über 100 m Brust eine Zeit von 1:08,49 Minuten. Damit bestätigte sie ohne zu zittern ihre Vorauswahl für die WM. Mamié hatte die letzten Schweizer Meisterschaften krankheitsbedingt verpasst und konnte in der vorgegebenen Zeit keine Qualifikationslimite für Singapur bestätigen. Swiss Aquatics gab ihr anlässlich des Meetings in Rom eine neue Chance, die sie zu nutzen wusste. Die 26-Jährige gesellt sich zu den Olympiamedaillengewinnern Noè Ponti und Roman Mityukov sowie Antonio Djakovic, Marius Toscan und Gian-Luca Gartmann, die das WM-Ticket ebenfalls gelöst haben.