Legende: Freude über den Weltrekord bei Gretchen Walsh. Reuters/2024 USA TODAY Sports

Schwimmen: Walsh knackt 8 Jahre alte Bestmarke

US-Schwimmerin Gretchen Walsh hat vor den Olympischen Spielen in Paris mit einem Weltrekord für Aufsehen gesorgt. Bei den US Olympic Trials schlug die 21-Jährige in Indianapolis im Halbfinal über 100 m Schmetterling nach 55,18 Sekunden an und unterbot die bisherige Bestmarke von Sarah Sjöström (Schweden/55,48) bei den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro um 0,3 Sekunden. Die siebenfache Olympiasiegerin Katie Ledecky löste derweil ihr Paris-Ticket. Über 400 m Freistil gewann die 27-Jährige in 3:58,35 Minuten, ihrer besten Zeit seit 2022. Superstar Ledecky steht vor ihrer vierten Olympia-Teilnahme, Walsh dagegen hat ihre ersten Sommerspiele im Visier. Bei der WM 2023 in Fukuoka holte sie unter anderem Gold mit der US-Lagenstaffel.