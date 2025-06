Legende: Verpasst das Stoos-Schwinget Joel Wicki. KEYSTONE/Urs Flueeler

Schwingen: Wicki muss unters Messer

Schwingerkönig Joel Wicki wird einige Wochen ausfallen und unter anderem das Bergkranz-Schwinget auf dem Stoos (9. Juni) und das Urner Kantonalschwingfest in Andermatt (15. Juni) verpassen. Wegen eines Zwischenfalls im Training in der vergangenen Woche wird sich der 28-Jährige am Donnerstag einer kleinen Operation am Knie unterziehen. Die Ausfalldauer wird auf zwei bis drei Wochen geschätzt, das ESAF Ende August im Glarnerland ist nicht in Gefahr.

Volleyball: Nati-Spielerin Pierret nach Frankreich

Die Schweizer Nationalspielerin Méline Pierret verlässt nach dem Double mit Neuchâtel UC die Schweiz Richtung Frankreich. Die 26-jährige Zuspielerin wird in der kommenden Saison für Béziers auflaufen, wie Swiss Volley mitteilt.