Reiten: Schwizer dank Rang 2 beim Weltcup-Final dabei

Pius Schwizer hat sich dank eines 2. Rangs beim Weltcup-Springen in Göteborg für den Weltcup-Final in den USA qualifiziert, wo nun 3 Schweizer am Start stehen werden. Als einem von vier Reitern gelang Schwizer auf Vancouver de Lanlore ein fehlerfreier Durchgang, womit sich der 60-Jährige einen Platz im Stechen sicherte. In diesem musste er sich nur dem Franzosen Marc Dilasser geschlagen geben. Die beiden weiteren Schweizer im Teilnehmerfeld, Alain Jufer mit Dante MM und Edouard Schmitz mit Quno, belegten mit je zwei Abwürfen die Ränge 23 und 21. Mit den beiden 3. Rängen in Basel und Leipzig und dem 2. Rang nun in Göteborg totalisiert Schwizer 47 Punkte und qualifiziert sich an 11. Stelle nebst Titelverteidiger Martin Fuchs und Schmitz (52 Punkte, Rang 7) für den Weltcupfinal Anfang April.

Basketball: Schweiz auch gegen Polen geschlagen

Die Schweizer Basketballer haben das letzte Gruppenspiel der Vorqualifikation für die EM-Endrunde 2025 verloren. Gegen die favorisierten Polen hielt das Team von Nati-Trainer Ilias Papatheodorou lange gut mit, unterlag am Ende aber trotzdem mit 70:80. Bereits vor dem Spiel war klar gewesen, dass die Schweiz keine Chancen mehr auf den Gruppensieg hatte. Sie schliesst die Gruppe mit Polen, Kroatien und Österreich auf dem 3. Rang ab, der ihr immerhin ermöglicht, in eine 3. Qualifikationsphase vorzustossen. In dieser wird sie in 4 Spielen im Sommer gegen 2 noch zu bestimmende Gegner eine weitere Chance erhalten, sich für die EM 2025 zu qualifizieren. Nur der Erste dieser dritten Qualifikationsphase wird weiterkommen.

Volleyball: Düdingen lanciert Playoffs gegen Volero erfolgreich

Volley Düdingen hat im Playoff-Viertelfinal-Duell gegen Volero Zürich erfolgreich vorgelegt: Die Freiburgerinnen gewannen das 1. Spiel der Best-of-Three-Serie zuhause mit 3:1 (26:24, 26:24, 20:25, 25:14). Nach 2 engen Sätzen mussten sie den 3. Durchgang an Volero abgeben, ehe Düdingen im 4. Satz mit einer deutlichen Leistungssteigerung den Sack aber zumachte. Die Serie zwischen den Qualifikations-2. und den 7. aus Zürich geht am nächsten Samstag weiter.

