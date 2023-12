Legende: Schweizer Teamleader Roman Mityukov. key/Patrick B. Kraemer

Schwimmen: Mityukov führt Schweizer WM-Aufgebot an

Swiss Aquatics hat Roman Mityukov, Jérémy Desplanches, Antonio Djakovic, Lisa Mamié, Marius Toscan sowie den Freischwimmer Christian Schreiber für die WM in Doha (2. bis 18. Februar) aufgeboten. Mityukov war bei der WM in diesem Sommer in Fukuoka (JPN) zu Bronze über 200 m Rücken geschwommen. Desplanches und Mamié stehen in Doha unter Druck, weil sie die Olympia-Selektion noch nicht in der Tasche haben. Der dreifache Kurzbahn-Europameister Noè Ponti hatte schon früher seinen Verzicht auf die Titelkämpfe verkündet.