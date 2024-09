Legende: Hat in der Türkei einen schönen Erfolg gefeiert Jeremy Seewer. IMAGO Images/ZUMA Press

Motocross: Laufsieg für Seewer in der Türkei

Zwei Wochen nach dem Heim-GP in Frauenfeld ist Motocross-Fahrer Jeremy Seewer in der Türkei ein Laufsieg gelungen. Der Schweizer entschied auf seiner Kawasaki den ersten Lauf vor dem Franzosen Maxime Renaux für sich. Für Seewer war es der erste Laufsieg in dieser Saison nach drei 3. Plätzen. Im 2. Rennen reichte es Seewer bloss noch zu Platz 6. Den 2. Lauf dominierten mit Jorge Prado (ESP/1.), Tim Gajser (SLO/2.) und Jeffrey Herlings (NED/3.) jene 3 Fahrer, die in der WM-Wertung der Motocross-GP-Wertung vor Seewer liegen.

02:08 Video Archiv: Seewer in Frauenfeld knapp neben dem Podest Aus Sport-Clip vom 25.08.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 8 Sekunden.

Unihockey: Schweiz mit zweitem Sieg an der EFT

Die Männer-Unihockey-Nati hat nach der 0:5-Niederlage gegen Schweden am Samstag zum Erfolg zurückgefunden. An der Euro Floorball Tour in Winterthur besiegte die Schweiz Tschechien am Sonntag mit 8:3. Sie beendete das Mini-Turnier damit nach dem Auftakt-Sieg gegen Finnland mit 2 Erfolgen und einer Pleite.