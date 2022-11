Legende: Da war sie noch in Saint-Malo Justine Mettraux. imago images/PanoramiC

Segeln: Mettraux die schnellste Frau bei der Route du Rhum

Justine Mettraux hat die Transatlantik-Regatta Route du Rhum als beste Frau beendet. Die 36-jährige Genferin klassierte sich in der Imoca-Klasse auf dem 7. Rang. Für die gut 3500 Seemeilen (knapp 6500 km) von Saint-Malo in der Bretagne nach Pointe-à-Pitre auf Guadeloupe benötigte die Solo-Seglerin 12 Tage, 13 Stunden und 26 Minuten. Über alle 6 Klassen der 12. Austragung der Route du Rhum reichte es ihr zum 19. Platz unter mehr als 100 Teilnehmern. Das grosse Fernziel von Mettraux steht 2024 mit der Vendée Globe im Programm. Mit Alan Roura und Oliver Heer befinden sich zwei weitere Schweizer in der Imoca-Klasse noch auf hoher See.

Handball: Kadetten mit Auswärtssieg

Die Kadetten Schaffhausen haben in der Gruppenphase der European League, der zweithöchsten Stufe im Europacup, im 3. Spiel den 2. Sieg gefeiert. Der Schweizer Meister bezwang die punktlose slowakische Equipe Tatran Presov auswärts 37:31 und machte einen grossen Schritt in Richtung Achtelfinals, die 4 der 6 Teams der Gruppe A erreichen. Der rechte Flügel Odinn Thor Rikhardsson steuerte 9 Tore zum Sieg bei, der linke Flügel Marvin Lier deren 7.