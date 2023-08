Legende: Stehen nach Dreisatzsieg in der Runde der letzten 8 Jovana Stevanovic und Serbien. Imago Images/Sportpix

Volleyball: Serbien und Tschechien im Viertelfinal

An der Volleyball-EM der Frauen in Brüssel bilden Serbien und Tschechien die letzte Viertelfinal-Paarung. Die Serbinnen liessen Schweden im Achtelfinal keine Chance und siegten in 3 Sätzen (25:17, 25:13, 25:16). Knapper ging es in der anderen Partie zwischen Tschechien und der Ukraine zu und her. Die Tschechinnen gewannen die ersten beiden Durchgänge souverän, liessen die Ukrainerinnen aber zurückkommen und entschieden den Match schliesslich im 5. Satz. Am Montag starteten zudem die europäischen Titelkämpfe der Männer im italienischen Perugia. Die Gastgeber bezwangen Belgien ohne Mühe in 3 Sätzen.