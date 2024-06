Legende: Den Weltrekord zurückgeholt Regan Smith. imago images/ ZUMA Press

Schwimmen: Smith in bestechender Olympia-Form

Regan Smith befindet sich rund einen Monat vor dem Start der Olympischen Spiele in Paris in bestechender Form. Die 22-jährige US-Amerikanerin schwamm am Dienstag bei den Trials in Indianapolis (USA) in 57,13 Sekunden einen Weltrekord über 100 m Rücken. Smith verbesserte den bisherigen Rekord der Australierin Kaylee McKeown (57,33), aufgestellt im Oktober 2023 in Budapest, um zwei Zehntelsekunden. Smith war bereits zwischen 2019 und 2021 Weltrekordhalterin auf dieser Strecke.