Legende: Hatte allen Grund zum Jubeln Sascha Lehmann. Keystone/APA/EXPA/ERICH SPIESS

Sportklettern: Lehmann siegt in Innsbruck

Sascha Lehmann hat zum Auftakt der Lead-Saison am Weltcup in Innsbruck triumphiert. Der 25-jährige Berner kletterte im Final genau gleich hoch wie der Deutsche Alexander Megos, jedoch hatte er sich im Halbfinal vor Megos klassiert. Lehmann siegte zum zweiten Mal im Weltcup, im Juli 2019 gewann er in Villars-sur-Ollon in der gleichen Disziplin. Er scheint also für die Heim-WM in Bern vom 1. bis 12. August gut gerüstet zu sein.

01:52 Video Archiv: Lehmann siegt in Villars-sur-Ollon Aus sportaktuell vom 06.07.2019. abspielen. Laufzeit 1 Minute 52 Sekunden.

Handball: Kadetten leihen Waldvogel aus

Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen leiht den 20-jährigen Nicolas Waldvogel für eine Saison an den Ligakonkurrenten Suhr Aarau aus. Der linke Rückraumspieler soll bei den Aargauern Spielpraxis sammeln.