Legende: Zwei der Sieger 2023 «MVP» Manuel Akanji und Marco Odermatt, der Sportler des Jahres 2023. KEYSTONE/Philipp Schmidli

Allgemein: Sports Awards verschoben

Die Sports Awards 2024 finden für einmal nicht am angestammten Termin in der ersten Hälfte des Dezembers statt, sondern erst am Sonntag, 5. Januar 2025. Dies entschied der Wahlausschuss des Anlasses zusammen mit der organisierenden SRG SSR. Der Grund für die Verschiebung der Sportlerwahlen sind hauptsächlich die zahlreichen Wintersportanlässe ausserhalb Europas im Dezember.