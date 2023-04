Legende: Übernimmt noch mehr Verantwortung Michel Sorg. Urs Lindt/freshfocus (Archiv)

Reiten: Sorg übernimmt zusätzliche Funktion

Michel Sorg, der Equipenchef der Schweizer Springreiter, nimmt im Schweizerischen Verband für Pferdesport (SVPS) eine zusätzliche Funktion wahr. Der Westschweizer wird ab 1. Mai Geschäftsführer im Verband. Er tritt die Nachfolge von Sandra Wiedmer an. Sorg fand den Weg in den Pferdesport zunächst als Speaker und Journalist, später als Vizedirektor des CHI Genf und Equipenchef. Mit seinen Springreitern steht Sorg diese Saison unter Druck. Es gilt, an der EM im September in Mailand noch das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris zu lösen.