Legende: Überzeugte erneut Edouard Schmitz. Freshfocus/Pascal Muller

Reiten: Schmitz in Bordeaux Zweiter

Edouard Schmitz hat in Bordeaux bei dem mit 215'000 Euro dotierten Weltcupspringen im Sattel von Quno den 2. Platz belegt. 17 Paare hatten das Stechen erreicht, der Genfer blieb auch da fehlerlos. In 35,72 Sekunden war er aber gut 3 Zehntel langsamer als der siegreiche Brasilianer Marlon Modolo Zanotelli auf Edgar. Mit dem zweiten Podestplatz innert Wochenfrist dürfte Schmitz das Ticket für den Weltcupfinal in Omaha von Anfang April kaum mehr zu nehmen sein. Nach 13 von 14 Stationen der Westeuropa-Liga belegt der Romand in der Weltcup-Wertung den 7. Zwischenrang. Die Top 18 plus der Titelverteidiger Martin Fuchs sind am Höhepunkt der Hallensaison in den USA startberechtigt.