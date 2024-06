Legende: Erneute WM Im Engadin wird 2028 wieder um die Medaillen gekämpft. Keystone/Mayk Wendt

Bob- und Skeleton: WM 2028 in St. Moritz

Vor einem Jahr fanden die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften in St. Moritz statt, nun erhielt die Natureisbahn im Engadin für 2028 erneut den Zuschlag. In knapp 4 Jahren wird das 125-jährige Jubiläum des Beginns des ersten Bahnbaus des Olympia Bob Runs gefeiert. «Wir sind begeistert, dass wir in einem so geschichtsträchtigen Jahr die Weltmeisterschaften ausrichten dürfen», liess die Delegation verlauten. Die WM 2027 und 2029 wurden am Kongress des internationalen Verbandes in Lake Placid an Lillehammer respektive Park City vergeben.

01:13 Video Archiv: Vogt/Michel holen an der WM 2023 Bronze Aus Sport-Clip vom 29.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.