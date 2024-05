Legende: Ihre Leistungen reichen für einen Olympia-Quotenplatz Jenjira «Jenny» Stadelmann. Freshfocus/Andy Müller

Badminton: Stadelmanns Olympia-Traum wird wohl wahr

Die Schweiz wird in Paris zum fünften Mal in Folge an Olympischen Spielen im Frauen-Badminton vertreten sein. Im bereinigten letzten und ausschlaggebenden Olympia-Qualifikationsranking des Badminton-Weltverbandes BWF vom 30. April belegt Jenny Stadelmann Platz 30, was für einen Quotenplatz reicht. Das Gros ihrer Punkte holte die in Thailand aufgewachsene Bernerin an den European Games 2023, wo sie Bronze gewann, und an den Canada Open. Die 24-Jährige muss von Swiss Badminton und Swiss Olympic noch offiziell selektioniert werden, was aber nur noch Formsache sein dürfte.

04:48 Video Archiv: Jenny Stadelmann im Porträt Aus Sportpanorama vom 17.03.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 48 Sekunden.

Squash: Nur ein Schweizer Sieg zum Auftakt

Das Schweizer Squash-Nationalteam der Männer gewann an den Heim-Europameisterschaften in Uster das erste Spiel gegen Deutschland mit 3:1. In der zweiten Partie verloren die Gastgeber am Abend aber gegen Frankreich 1:3. Teamleader Nicolas Müller verlor gegen Deutschland seine Partie; gegen Frankreich fehlte er in der Aufstellung. Einzig Dimitri Steinmann kam am Starttag zu 2 Siegen. Mit dem Sieg über Deutschland und der Niederlage gegen Frankreich wahrten sich die Schweizer alle Chancen. Mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Tschechien winkt der Halbfinal-Einzug. Im letzten Dezember holten die Schweizer an der Team-WM in Australien die Bronzemedaille. Die Schweizer Frauen verloren ihre ersten zwei Spiele gegen Wales mit 0:3 und gegen Schottland mit 1:2.

Allgemein: Tunesien von WADA sanktioniert

Weil es den Welt-Anti-Doping-Code nicht eingehalten hat, wird Tunesien von der WADA (Welt-Anti-Doping-Agentur) hart bestraft. Das Land darf ab sofort und bis auf Weiteres keine regionalen und kontinentalen Meisterschaften und auch keine Weltmeisterschaften mehr ausrichten. Zudem darf die tunesische Flagge bei den Olympischen und Paralympischen Spielen nicht gehisst werden, bis das Land von der WADA wieder aufgenommen wird.