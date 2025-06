Legende: In Langnau nicht dabei Fabian Staudenmann. Keystone/Peter Schneider

Schwingen: Formstarker Staudenmann legt Pause ein

Fabian Staudenmann gönnt sich eine Pause. Der Berner verkündete in den sozialen Medien, dass er am kommenden Sonntag nicht am Emmentalischen Schwingfest in Langnau teilnehmen werde. Der 25-Jährige hat am letzten Sonntag am Berner Oberländischen mit seinem dritten Saisonsieg seine starke Form untermauert. Beim Bernisch-Kantonalen Schwingfest, das am 13. Juli ebenfalls in Langnau stattfindet, wolle er dann wieder «mit vollen Batterien» angreifen, so Staudenmann.

Schwingen