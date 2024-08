Legende: Musste sich im Final geschlagen geben Dimitri Steinmann (rechts). Getty Images/Yui Mok

Squash: Steinmann verliert Final, Müller Spiel um Platz 3

Dimitri Steinmann ist in seinem ersten Final an einer Squash-EM chancenlos geblieben. Der 27-jährige Zürcher unterlag im spanischen Cuenca dem topgesetzten Victor Crouin 6:11, 6:11, 7:11, womit der Franzose den Titel erfolgreich verteidigte. Zuvor hatte Steinmann, vor einem Jahr EM-Dritter, an diesem Turnier keinen Satz abgegeben. Keine Medaille gab es für Nicolas Müller. Der Zürcher verlor an seinem 35. Geburtstag das Spiel um Platz 3 gegen den schlechter gesetzten Einheimischen Iker Pajares in vier Sätzen. Squash steht 2028 in Los Angeles erstmals im olympischen Programm.