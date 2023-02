Legende: Hatte seine Gegner fest im Griff Nils Stump (oben, Archivbild). Keystone/EPA/Martin Divisek

Judo: Stump triumphiert in Tel Aviv

Der Judoka Nils Stump hat in der Klasse bis 73 kg das Grand-Slam-Turnier von Tel Aviv gewonnen. Der 25-jährige Zürcher hatte vergangenen Oktober in Abu Dhabi als erster Schweizer ein Judo-Turnier auf dieser Stufe für sich entschieden und doppelte nun in Israel nach. Im Final gelang ihm gegen den deutschen Routinier Igor Wandtke der fünfte Tagessieg. Stump hatte die Sommerspiele 2021 in Tokio wegen einer Schulterverletzung verpasst. Nun will er sich den Traum von einer Olympiamedaille 2024 in Paris erfüllen.