Legende: Die Siegerin und ihre erste Gratulantin Pornpawee Chochuwong (l.) und Mia Blichfeldt. Keystone / Georgios Kefalas

Badminton: Chochuwong und Watanabe siegreich

Die asiatische Dominanz hält auch bei den Badminton Swiss Open in Basel an. Aus Europa erreichte lediglich die Dänin Mia Blichfeldt den Final. Sie verlor dort aber gegen Pornpawee Chochuwong (BWF 11). Für die 25-Jährige Thailänderin war es der zweite grosse Sieg im Einzel nach dem Spain Masters 2020. Eher im Final erwartet hatte man einen anderen Dänen. Der Weltranglisten-Erste Viktor Axelsen scheiterte aber im Halbfinal nach einer unterdurchschnittlichen Leistung an Chou Tien Chen aus Taiwan. Der Weltranglisten-Sechste unterlag im Endspiel dem Japaner Koki Watanabe (BWF 37) überraschend in drei Sätzen. Die weiteren Titel gingen nach Indien, Japan und China.